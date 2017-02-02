Kartal şampiyonluğa kanal açıyor

İLKER YAĞCIOĞLU: FAVORİ: BEŞİKTAŞ. PLASE: BAŞAKŞEHİR
Ligde Beşiktaş favori görünüyor ama Adebayor transferiyle Başakşehir'in de eline geçen bu fırsatı tepmek istemediği anlaşılıyor. Galatasaray bu gibi durumlarda son zamanlarda yaptığı atakla daima ipi göğüsleyen takım oldu. F.Bahçe'nin şampiyon olması için en fazla 2 beraberlik alıp tüm maçları kazanması gerekir. Yarış sanki Beşiktaş ile Başakşehir arasında geçecek gibi görünüyor. Beşiktaş geçen sezonun şampiyonu. Son zamanlarda da iyi oynamaya başlamaları da avantaj.
OKTAY DERELİOĞLU: KARTAL'IN EN BÜYÜK AVANTAJI KADROSU
Beşiktaş rakipsiz olduğu için favori. Geçen sezona göre daha düşük bir tempoları var ama bu durumu bile diğerlerine fark atmaya yetiyor. Beşiktaş'ın en büyük avantajı Şenol Güneş. Kadro avantajı var. Abdullah Avcı hariç diğer teknik direktörlerin durumu tartışılır. Beşiktaş kadro kalitesiyle şampiyonluğun favorisi. Şampiyon olamamaları için kendilerini hançerlemeleri gerekir. Beşiktaş'ın ligdeki en büyük rakibi ise Başakşehir. Fenerbahçe ve Galatasaray bana ümit vermiyor.
EVREN TURHAN: BEŞİKTAŞ BİR ADIM ÖNDE GÖRÜNÜYOR
Beşiktaş tartışmasız ligin en büyük favorisi. Çok iyi futbol oynuyorlar. Ancak şampiyonluk yarışı Fenerbahçe dahil 4 takım arasında sürer. Derbi maçlar belirleyici olacaktır. Özellikle Galatasaray ve Beşiktaş derbisi önemli. O maça çıkana kadar 2 takımın puan kaybetmemesi gerekir. Galatasaray o maçı kazanırsa her şey değişebilir. G.Saray'ın tek zayıf yanı Riekerink. Ancak Beşiktaş yine de bir adım önde görünüyor.
HAYRİ ÜLGEN: BEŞİKTAŞ FAVORİ AMA HER ŞEY BİTMEDİ
Ligde büyük sürprizler olabilir. 3 puanlı sistemde 3 maç aldığında bir anda üste çıkıyor kaybettiğinde ise gerileyebilirsin. Beşiktaş favori durumda ama kesin birşey söylemek için çok erken. Beşiktaş favori ama kesinlikle şampiyon olduğu görüşlerine katılmıyorum. Beşiktaş, F.Bahçe ile oynayacağı kupa maçını kaybederse bu lige de olumsuz yansıyabilir. Beşiktaş'tan sonra ligde ikinci favorim ise Galatasaray.
Kartal şampiyonluğa kanal açıyor
İlker Yağcıoğlu: “Beşiktaş’ı en zorlayacak takım Başakşehir. G.Saray da yabana atılmamalı.”,Oktay Derelioğlu: “Güneş Beşiktaş’ın en büyük avantajı.” Evren Turhan: "Beşiktaş iyi futbol oynuyor. Ancak yarış 4 takım arasında geçer." Hayri Ülgen: "Beşiktaş favori ama Süper Lig her türlü sürprize açık."
İLKER YAĞCIOĞLU: FAVORİ: BEŞİKTAŞ. PLASE: BAŞAKŞEHİR
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Gazete
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