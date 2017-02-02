Fenerbahçe’yi yenersek zirveden kopar

Beşiktaş Teknik DirektörüŞenol Güneş, hafta sonundaF.Bahçe ile oynanacak TürkiyeKupası maçı öncesinde takımımotive etti. Bu sezon en kötüfutbollarını F.Bahçe karşısındaoynadıklarını belirten Güneş,"F.Bahçe stresi yüksek maçlarıçok daha iyi oynuyor. Yenelim,bu iş bitsin. Eğer kazanırsak,ezeli rakibimizi lig yarışındanda düşürürüz ve psikolojik olaraküstünlük sağlarız" dedi.
GÜNEŞ'LE SÖZLEŞME
Bu arada Siyah-Beyazlı yönetim Şenol Güneş'in sözleşmesindeki +1 yıllık opsiyon hakkını kullanmaya karar verdi. Siyah-Beyazlı yönetimin, tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesinde yer alan artı bir yıllık opsiyon hakkının kullanılacağına dair TFF'ye bir yazı gönderdiği ifade edildi.
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