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Fenerbahçe’yi yenersek zirveden kopar

Beşiktaş Teknik Direktörü kupa maçı öncesi oyuncularına, “Eğer F.Bahçe’yi yenersek ligde de yarıştan iyice koparlar” ifadesini kullandı

Fenerbahçe’yi yenersek zirveden kopar
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hafta sonunda F.Bahçe ile oynanacak Türkiye Kupası maçı öncesinde takımı motive etti. Bu sezon en kötü futbollarını F.Bahçe karşısında oynadıklarını belirten Güneş, "F.Bahçe stresi yüksek maçları çok daha iyi oynuyor. Yenelim, bu iş bitsin. Eğer kazanırsak, ezeli rakibimizi lig yarışından da düşürürüz ve psikolojik olarak üstünlük sağlarız" dedi.

GÜNEŞ'LE SÖZLEŞME
Bu arada Siyah-Beyazlı yönetim Şenol Güneş'in sözleşmesindeki +1 yıllık opsiyon hakkını kullanmaya karar verdi. Siyah-Beyazlı yönetimin, tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesinde yer alan artı bir yıllık opsiyon hakkının kullanılacağına dair TFF'ye bir yazı gönderdiği ifade edildi.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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