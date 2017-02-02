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CSKA'yı ezdi geçti

THY Euroleague 21. hafta maçında sahasında 'yı 77-71 mağlup ederek 14. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe CSKAyı ezdi geçti
Turkish Airlines Euroleague 21. hafta maçında , CKSA Moskova'yı konuk etti. Mücadele sarı-lacivertli takımın 77-71 üstünlüğü ile sona erdi. 'ya karşı bu sezon 2'de 2 yapan sarı-lacivertliler Rus ekibine ise bu sezonki 6. yenilgisini tattırdı.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe 23:04
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