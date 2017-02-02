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Emenike&Van Der Wiel takıma dönüyor

Advocaat’ın isteği ile kadro dışı kalan Emenike ve Van Der Wiel transfer döneminin bitmesinin ardından affedildi

Emenike&Van Der Wiel takıma dönüyor
Fenerbahçe'de daha önce disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan ve kendilerine kulüp bulmaları istenen Emmanuel Emenike ve Gregory van Der Wiel affedildi. Devre arası transfer döneminde kulüp bulamayan ve elde kalan ikiliden ligin ikinci yarısında faydalanmak isteyen Advocaat af için yeşil ışık yaktı. Oyuncuların cezalarını çektiğini düşünen Hollandalı çalıştırıcı ikiliyi affetti. Tecrübeli teknik adam kadro dışı kararından vazgeçti ve böylece iki oyuncu önümüzdeki günlerde takım ile çalışmalara katılacak. İki futbolcuya paralarını ödemek zorunda olan Fenerbahçe, transfer döneminin bitmesinin ardından böyle bir karar aldı.

TARAFTAR ONA ÇOK KIRGIN
F.Bahçe'nin Nijeryalı golcüsü Emenike, bir türlü istenilen düzeye çıkamamış taraftarlar tarafından da yoğun eleştiriler almıştı. Yeniden tüm gözler onda olacak.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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