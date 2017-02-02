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Dick Advocaat döndü Fener taktik çalıştı

Dick Advocaat döndü Fener taktik çalıştı
Fenerbahçe Beşiktaş maçının hazırlıklarını dün sürdürdü. Ülkesinden dönen Advocaat antrenmana katılırken oyuncular dar alanda pas ve taktik çalışması yaptı. Can Bartu Tesisleri'nde basanı kapalı gerçekleştirilen idmanda oyuncuların hırslı oldukları gözlendi.
  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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