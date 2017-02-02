Carole’e bu kez Lyon kancayı attı

İsmi uzun bir süre Marsilya ile anılan Lionel Carole için Fransa'dan çarpıcı bir iddia daha geldi.



YAKIN TAKİPTE

Fransız basını, sol bek transferi yapmak isteyen Lyon'un sezon sonunda Galatasaray'dan Carole'u isteyeceğini yazdı. Gazeteler, Lyon'un uzun zamandır yıldız futbolcuyu takip ettiğini ve çok beğendiği de vurguladı.