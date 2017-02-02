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Buyrun dev maça: F.Bahçe-CSKA

F.Bahçe geçen sezon Euroleague’de finalde kaybettiği CSKA Moskova’yı bugün konuk edecek

Buyrun dev maça: F.Bahçe-CSKA
Euroleague'de dev final... Fenerbahçe ilk yarıda deplasmanda 95-79 yendiği CSKA Moskova'yı bugün konuk edecek. Ülker Sports Arena'da oynanacak olan karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

DAÇKA 'NIN KONU ĞU MİLANO
Euroleague'de yer alan bir başka temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş ise İtalya'da saat 22.45'te EA7 Milano'nun konuğu olacak. Darüşşafaka ligde 10 galibiyetle 8. sırada bulunurken EA7 Milano 6 galibiyetle son sırada. Darüşşafaka ilk maçta rakibine 81-80 mağlup olmuştu.
  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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