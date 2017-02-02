Beşiktaş'ta Tosic'in sözleşmesi uzatıldı

Siyah-beyazlı kulüp, 2015-2016 sezonu öncesinde Gençlerbirliği'nden renklerine kattığı Tosic ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa Tosic, sosyal medya hesabında, Sırp futbolcunun Beşiktaş'ta yeni sözleşmeye imza attığı anın fotoğraflarını paylaştı.
Beşiktaş Kulübünün, Tosic ile yapılan sözleşmenin detaylarını daha sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden açıklayacağı öğrenildi.
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Bu kadar sözleşme sevdalısı olmaya ne gerek var yapılan mukaveleler muratlarına erip çok oyuncu yatıyor üstelik lig arası oyuncu talebi olmadan yapılması şaşırtıcı Mirkoviç kesinlikle normal olan 500 bin tl gerçek fiyatına çekilmeli bjk nin başarılı gösterilmeside şaşırtıcı gidişat facia tl üzerinden sözleşmelere itiraz eden olmaz milli seferberlik desteği bumu
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