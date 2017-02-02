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Beşiktaş'ta Tosic'in sözleşmesi uzatıldı

Beşiktaş'ta, Sırp futbolcu 'in sözleşmesi 2020 yılına kadar uzatıldı.

Beşiktaşta Tosicin sözleşmesi uzatıldı

Siyah-beyazlı kulüp, 2015-2016 sezonu öncesinde Gençlerbirliği'nden renklerine kattığı Tosic ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

'in eşi Jelena Karleusa Tosic, sosyal medya hesabında, Sırp futbolcunun Beşiktaş'ta yeni sözleşmeye imza attığı anın fotoğraflarını paylaştı.

Beşiktaş Kulübünün, Tosic ile yapılan sözleşmenin detaylarını daha sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden açıklayacağı öğrenildi.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe 21:35
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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RIFKI RIFKI

Bu kadar sözleşme sevdalısı olmaya ne gerek var yapılan mukaveleler muratlarına erip çok oyuncu yatıyor üstelik lig arası oyuncu talebi olmadan yapılması şaşırtıcı Mirkoviç kesinlikle normal olan 500 bin tl gerçek fiyatına çekilmeli bjk nin başarılı gösterilmeside şaşırtıcı gidişat facia tl üzerinden sözleşmelere itiraz eden olmaz milli seferberlik desteği bumu

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cevapla 02.02.2017 22:12
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