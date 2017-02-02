Beşiktaş’ta kalmayı çok istiyorum

Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Caner Erkin,Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Başkanım uygun görürse burada oynamak istiyorum. Oynadığım diğer kulüpler gibi Beşiktaş da çok büyük bir kulüp. Beşiktaş büyüyerek gidiyor. İlerleyen senele de Avrupa'da da başarılara imza atması gereken çok büyük kulüplerden bir tanesi" dedi. Caner takıma da mesaj vererek, "Arkadaşlarımın yanına dönmeyi iple çekiyo- rum" dedi.
Caner Erkin, Şenol Güneş'i de överek, "Şenol hoca anlattıklarının da üzerindeymiş" ifadesini kullandı.
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