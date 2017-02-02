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’ta kalmayı çok istiyorum

sezon sonuyla ilgili olarak, “’ta kalmayı çok istiyorum. Ancak yönetim beni tercih etmeli” dedi

Beşiktaş’ta kalmayı çok istiyorum
Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Caner Erkin, Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Başkanım uygun görürse burada oynamak istiyorum. Oynadığım diğer kulüpler gibi da çok büyük bir kulüp. Beşiktaş büyüyerek gidiyor. İlerleyen senele de Avrupa'da da başarılara imza atması gereken çok büyük kulüplerden bir tanesi" dedi. Caner takıma da mesaj vererek, "Arkadaşlarımın yanına dönmeyi iple çekiyo- rum" dedi.

, Şenol Güneş'i de överek, "Şenol hoca anlattıklarının da üzerindeymiş" ifadesini kullandı.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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