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Başkan Usta 421 günde 15 transfer yaptı

Başkan Usta 421 günde 15 transfer yaptı
5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılan kongrede başkanlığa gelen Muharrem Usta, 1 yılı aşan 421 günlük görev süresi boyunca 3'ü yerli, 12'i yabancı olmak üzere 15 transfere imza attı. Söz konusu transferlerin kulübe maliyeti ise tam 54 Milyon Euro oldu.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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