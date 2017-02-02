Başkan Usta 421 günde 15 transfer yaptı

5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılan kongrede başkanlığa gelen Muharrem Usta, 1 yılı aşan 421 günlük görev süresi boyunca 3'ü yerli, 12'i yabancı olmak üzere 15 transfere imza attı. Söz konusu transferlerin kulübe maliyeti ise tam 54 Milyon Euro oldu.