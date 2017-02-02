Başakşehir maçında rotasyon yok!

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Ziraat Türkiye Kupası'nda cumartesi günü Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray'da zorlu maçın hazırlıkları sürüyor.
HEDEF ZAFER
Geçen sezon olduğu gibi yine Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmak isteyen teknik direktör Jan Olde Riekerink grup maçlarının aksine Başakşehir önünde rotasyona gitmeyecek.
AYNI KADRO
Lig karşılaşmalarında olduğu gibi kalede Muslera'yı oynatacak olan Hollandalı hocanın, Akhisar 11'ini bozması beklenmiyor.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Gazete
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