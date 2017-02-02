Artık dersimi aldım aynı hataları yapmam

İki kez kadro dışı bırakılan fakat iki kez de affedilen Yasin Öztekin yaptığı hatalardan gerekli dersleri çıkardığını söyledi. Artık tamamen şampiyonluğa konsantre olduğunu söyleyen milli futbolcu, "Takıma maksimum katkıyı vermek istiyorum" dedi.