İspanya'nın ünlü kulübü Barcelona'da forma giyen milli yıldız Arda Turan'a Çin'den rekor transfer ücreti teklif edildi.
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Son dönemde yaptığı astronomik transferlerle dikkat çeken bir Çin Ligi kulübü, 30 yaşındaki Arda için kesenin ağzını açtı.
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Arda'ya 4 senelik sözleşme için 100 milyon Euro önerildi
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Milli futbolcunun menajeri, gelecek hafta, transferin 1 Mart'a kadar sürdüğü Çin'e giderek Arda için yapılan teklifin detaylarını görüşecek.
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Arda'nın 2015 yılında 34 milyon euro bonservis bedeli + 7 milyon Euro bonusla toplam 41 milyon Euro ve 8 milyon euro yıllık ücretle transfer olduğu Barcelona ile yaptığı 5 yıllık sözleşmede "125 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi bulunduğu öğrenildi.
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Çin kulübü, Arda için Barcelona'ya ödeyeceği bu rakamı aşağıya çekmeye çalışıyor.
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Bu teklifle Milli futbolcumuz Barcelona'da 1,5 yılda kendi aldığı yıllık ücreti 3 katına, bonservis bedelini de dört katına çıkarmış olacak.
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