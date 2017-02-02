Antalya’da 2 oyuncu için imza töreni

Antalyaspor transferin son gününde kadrosuna kattığı 2 futbolcu için imza töreni düzenledi. İtalya'da Serie B takımlarından Perugia'dan sezon sonuna kadar kiralanan Jean-Armel Drole ve İsviçre'nin Grasshoppers takımından Harun Alpsoy ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı. 2 futbolcu Antalyaspor'a başarılı olmak için geldiklerini söyledi.