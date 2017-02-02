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4 maç sonra tarihe geçecek

Uruguaylı kaleci en çok forma giyen yabancı futbolcu olma yolunda

4 maç sonra tarihe geçecek
Fernando Muslera dört Süper Lig maçında daha forma giymesi durumunda Galatasaray'ın önemli kalecilerinden Zoran Simoviç'in ligde en fazla forma giyen yabancı oyuncu rekorunun sahibi olacak. Akhisar önünde 185. lig maçında Sarı-Kırmızılı takımın kalesini koruyan Uruguaylı eldiven, Cevad Prekazi ve Faryd Mondragon'u yakaladı. Muslera ligdeki Kayserispor, Rizespor ve Beşiktaş maçlarında forma giydiği takdirde Simoviç'in rekoruna ortak olacak. Antalya önünde ise rekoru kıracak.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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