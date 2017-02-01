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Sow’u dev maça hazırlıyor

Advocaat’ın Beşiktaş’a karşı en büyük kozu Senegalli yıldız

Sow’u dev maça hazırlıyor
F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Afrika Kupası'ndan dönen 'u Beşiktaş maçında ilk 11'de oynatacak. Fernandao'nun Kayseri'de kötü bir görüntü vermesi nedeniyle Senegalli yıldıza sarılan Hollandalı hocanın bugünkü idmanda onunla özel olarak bir görüşme yapması bekleniyor. Sow, Beşiktaş maçlarındaki golleriyle dikkat çekiyor.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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