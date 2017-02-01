Ligi hakemler belirlemesin

Aziz Yıldırım, kulüp dergisindeki yazısında hakemler tarafından Fenerbahçe'nin haksızlığa uğradığını söyledi. Yıldırım, "Haksızlık karşısında susan da dilsiz şeytandır. Bizim isteğimizligde şampiyonunhakemlerin yanlış kararlarıneticesinde belirlenmemesi" diye konuştu.
BAZI GRUPLAR VAR
Yıldırım, "Kimse bana 'Hakem deinsandır, onun da hata yapmayahakkı var' gibi klişe bir ifadeylegelmesin. Şu unutulmamalıdırki; Türkiye'de futbol hakemliğieskiden olduğu gibi hobi olarak yapılanbir görev değildir artık. Aylıkasgari ücretin 1400 lira olduğu buülkede bir hakem büyük paralarkazanıyor. Hakemler arasındagruplaşmalar var. Bu grupçuklarda maalesef Türkfutbolunun kaderinibelirler hale gelmiştir"dedi.
TÜM YETKiLiLERE SESLENiYORUM YIldırım: "Buradan Türk sporunu, Türk futbolunu yöneten herkese, en baştaki yetkililerden Cumhurbaşkanına, Başbakana, Spor Bakanına kadar herkese sesleniyorum: Türkfutbolunun geleceği acilenmasaya yatırılmalıdır. Hepimizin bu işte sorumluluğu vardır"
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