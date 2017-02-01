Ligi hakemler belirlemesin

Aziz Yıldırım, kulüp dergisindeki yazısında hakemler tarafından Fenerbahçe'nin haksızlığa uğradığını söyledi. Yıldırım, "Haksızlık karşısında susan da dilsiz şeytandır. Bizim isteğimiz ligde şampiyonun hakemlerin yanlış kararları neticesinde belirlenmemesi" diye konuştu.



BAZI GRUPLAR VAR

Yıldırım, "Kimse bana 'Hakem de insandır, onun da hata yapmaya hakkı var' gibi klişe bir ifadeyle gelmesin. Şu unutulmamalıdır ki; Türkiye'de futbol hakemliği eskiden olduğu gibi hobi olarak yapılan bir görev değildir artık. Aylık asgari ücretin 1400 lira olduğu bu ülkede bir hakem büyük paralar kazanıyor. Hakemler arasında gruplaşmalar var. Bu grupçuklar da maalesef Türk futbolunun kaderini belirler hale gelmiştir" dedi.



TÜM YETKiLiLERE SESLENiYORUM

YIldırım: "Buradan Türk sporunu, Türk futbolunu yöneten herkese, en baştaki yetkililerden Cumhurbaşkanına, Başbakana, Spor Bakanına kadar herkese sesleniyorum: Türk futbolunun geleceği acilen masaya yatırılmalıdır. Hepimizin bu işte sorumluluğu vardır"