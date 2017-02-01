Yol Durumu
  1. Advocaat depremi
  2. Karabükspor’a Rumen stoper

Ligi hakemler belirlemesin

Fenerbahçe Başkanı , “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Ligde şampiyonu hakemler belirlemesin. Hakemler artık bu işi hobi olarak yapmıyor. Ciddi paralar kazanıyor” dedi.

Ligi hakemler belirlemesin
Aziz Yıldırım, kulüp dergisindeki yazısında hakemler tarafından Fenerbahçe'nin haksızlığa uğradığını söyledi. Yıldırım, "Haksızlık karşısında susan da dilsiz şeytandır. Bizim isteğimiz ligde şampiyonun hakemlerin yanlış kararları neticesinde belirlenmemesi" diye konuştu.

BAZI GRUPLAR VAR
Yıldırım, "Kimse bana 'Hakem de insandır, onun da hata yapmaya hakkı var' gibi klişe bir ifadeyle gelmesin. Şu unutulmamalıdır ki; Türkiye'de futbol hakemliği eskiden olduğu gibi hobi olarak yapılan bir görev değildir artık. Aylık asgari ücretin 1400 lira olduğu bu ülkede bir hakem büyük paralar kazanıyor. Hakemler arasında gruplaşmalar var. Bu grupçuklar da maalesef Türk futbolunun kaderini belirler hale gelmiştir" dedi.

TÜM YETKiLiLERE SESLENiYORUM
YIldırım: "Buradan Türk sporunu, Türk futbolunu yöneten herkese, en baştaki yetkililerden Cumhurbaşkanına, Başbakana, Spor Bakanına kadar herkese sesleniyorum: Türk futbolunun geleceği acilen masaya yatırılmalıdır. Hepimizin bu işte sorumluluğu vardır"
Etiketler:
  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar