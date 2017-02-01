Ligde 5’inci olmak için mücadele edeceğiz

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta öncelikli hedeflerinin ligi ilk 5 içersinde bitirmek olduğunu söyledi. Bordo-Mavili kulübün başkanı, "Trabzonspor olarak ligin 2. devresine biz başlı başına bir bölüm olarak bakıyoruz. 2. yarı Trabzonspor 30 puanın üzerinde bir puan toplamasını önemsiyoruz. Öncelikle bizim beşinciliğe oynamamız gerekir. Sadece 2. devrenin sıralamasıyla bunun olabilece- ğini düşünüyoruz" ifadesini kullandı.