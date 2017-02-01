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Kral olmaktan önce şampiyonluk gelir

, “Gol kralı olmaktan önce benim için şampiyonluk gelir”diye konuştu

Kral olmaktan önce şampiyonluk gelir
Ligde attığı 15 golle kariyer rekoru kıran , "Gol kralı olmaktan önce benim için şampiyonluk gelir" diye konuştu.

3. YILDIZI İSTİYORUZ
Beşiktaş'ta bir kez daha şampiyonluk yaşamayı çok istediğini dile getiren Siyah-Beyazlı oyuncu, "3. yıldızı takmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Biz çok güçlü bir takımız" ifadesini kullandı.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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