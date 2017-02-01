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’dan 10. transfer!

Fenerbahçe galibiyetiyle dikkatleri çeken Sarı-Kırmızılılıar, Lille’de oynayan Ryan Mendes’i transfer etti

Kayserispor’dan 10. transfer!
Kayserispor, ara transferde renklerine kattığı 9 oyuncu ve teknik direktör Sergen Yalçın için imza töreni düzenlerken 1 oyuncuyu daha transfer etti. Sarı-Kırmızılılar, forvet ve kanatta oynayan Yeşil Burun Adaları vatandaşı, Fransa'nın Lille takımında forma giyen Ryan Mendes'i son anda renklerine katıldı. Kayserispor, bu arada sol bek Anıl Karaer'i de serbest bıraktı. İmza töreninde konuşan Sergen Yalçın, "35- 37 puan arasında alırsak ligde kalırız. Her maç daha iyi olacağız" ifadesini kullandı.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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