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Kartal’dan toplu imza töreni

’ın yeni transferleri Mitrovic, Ersan Adem Gülüm, Ryan Babel ve Demba Ba için kulüpte bir imza töreni düzenlendi

Kartal’dan toplu imza töreni
Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın da katılımıyla yeni transferler Mitrovic, Ersan Adem Gülüm, Ryan Babel ve Demba Ba için imza töreni düzenlendi. Burada konuşan Orman, Demba Ba'ya, "Yuvana hoş geldin" dedi. Ersan'ın kendileri için özel bir oyuncu olduğunu ifade eden Orman, "lılığını ilk gösteren oyuncudur" diye konuştu. Babel'i daha önce de istediklerinin altını çizen Orman, "Kendisi 10 senedir bizimle oynuyormuş gibi. 2 maçta 2 gol. 2 asist maşallah" ifadesini kullandı.

BAŞARI İÇİN SÖZ VERDİLER
Beşiktaş'ın yeni transferleri Başkan Fikret Orman'la toplu fotoğraf çektirdi. 4 futbolcu da taraftara başarı için de söz verdiler.

BA İÇİN PARA ÖDENMEYECEK
BEşiktaş Demba Ba'yı dün sabah saatlerinde açıkladı. Siyah- Beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada Demba Ba ve kulübü Shanghai Shenhua ile kiralık anlaşmasına varıldığı bildirilerek bu transfer karşılığında Ba'ya hiçbir para ödenmeyeceği vurgulandı.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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