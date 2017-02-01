Kartal’dan toplu imza töreni

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın da katılımıyla yeni transferler Mitrovic, Ersan Adem Gülüm, Ryan Babel ve Demba Ba için imza töreni düzenlendi. Burada konuşan Orman, Demba Ba'ya, "Yuvana hoş geldin" dedi. Ersan'ın kendileri için özel bir oyuncu olduğunu ifade eden Orman, "Beşiktaşlılığını ilk gösteren oyuncudur" diye konuştu. Babel'i daha önce de istediklerinin altını çizen Orman, "Kendisi 10 senedir bizimle oynuyormuş gibi. 2 maçta 2 gol. 2 asist maşallah" ifadesini kullandı.
BAŞARI İÇİNSÖZ VERDİLER
Beşiktaş'ın yeni transferleri Başkan Fikret Orman'la toplu fotoğraf çektirdi. 4 futbolcu da taraftara başarı için de söz verdiler.
BA İÇİN PARA ÖDENMEYECEK BEşiktaş Demba Ba'yı dün sabah saatlerinde açıkladı. Siyah-Beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada Demba Ba vekulübü Shanghai Shenhua ile kiralık anlaşmasına varıldığı bildirilerekbu transfer karşılığında Ba'ya hiçbir paraödenmeyeceği vurgulandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.