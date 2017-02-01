Yol Durumu
  1. Ligi hakemler belirlemesin
  2. Cikalleshi&Bokila Akhisar’a gitti

Karabükspor’a Rumen stoper

Karadeniz kulübü, FC Will’den ’ı kadrosuna kattı

Karabükspor’a Rumen stoper
Kardemir Karabükspor, İsviçre Challenge Ligi ekibi FC Wil 1900 takımından stoper Paul Papp'ı renklerine bağladı. Karabükspor tesislerinde Asbaşkan Tolga Gül'ün katılımı ile düzenlenen imza töreninde 27 yaşındaki Rumen futbolcu Paul Papp kendisini 1.5 yıllığına Kırmızı-Mavili ekibe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Paul Papp, "İyi bir sezon için elimden geleni yapmak istiyorum. Küçük bir aileye geldiğimi düşünüyorum" diye konuştu.
Etiketler:
  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar