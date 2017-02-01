Karabükspor’a Rumen stoper

Kardemir Karabükspor, İsviçre Challenge Ligi ekibi FC Wil 1900 takımından stoper Paul Papp'ı renklerine bağladı. Karabükspor tesislerinde Asbaşkan Tolga Gül'ün katılımı ile düzenlenen imza töreninde 27 yaşındaki Rumen futbolcu Paul Papp kendisini 1.5 yıllığına Kırmızı-Mavili ekibe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Paul Papp, "İyi bir sezon için elimden geleni yapmak istiyorum. Küçük bir aileye geldiğimi düşünüyorum" diye konuştu.