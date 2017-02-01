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İhaleye girseydi

Kulüpler Birliği Başkanı Gümüşdağ, “Madem öyle ihaleye katılsaydı, teklif yapıp kendisi alsaydı. Fenerbahçe Başkanı haksızlık yapmamalı. Yayıncı kuruluş ve TFF’ye teşekkür etmeli”

İhaleye girseydi
Kulüpler Birliği Vakfı ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, dun NTV ve NTVSpor'un ortak yayınladığı "Futbol Aktüel" programında onemli acıklamalar yaptı. Gumuşdağ, F.Bahce Başkanı Aziz Yıldırım'ın Super Lig'in ne getirdiği eleştirilere ilişkin yoneltilen soruya verdiği yanıtla dikkat cekti. İşte Gümüşdağ'ın açıklamaları: "Fenerbahce Başkanı haksızlık yapmamalı. Yayıncı kuruluşa ve TFF'ye teşekkur etmeli. Bizim işimiz tek taraflı değilki. Dolayısıyla bu yayın ihalesi Turk futbolu icin bir devrim niteliğindedir. Kimsenin hafife almasına musaade etmem."

SADECE 1 KULÜP iSTiYOR DiYE iPTAL OLMAZ
"1 kulübün imza atmamasından dolayı yayın ihalesi iptal olmaz. Yayın ihalesinde Fenerbahçe her toplantıda temsil edildi. İhale bitti, imzalar atıldı, biz kulupler olarak muvafakatname verdik. Bunda sorun olmamalı. Aziz bey madem öyle ihaleye katılsaydı, teklif yapıp kendisi alsaydı. Naklen yayın ihalesinden Futbol Federasyonu'nun aldığı yuzde 12 oranındaki payı biz yuzde 4'e indirdik"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ
Kulüpler Birliği Başkanı Goksel Gumuşdağ, dunku konuşmasında Süper Lig yayın ihalesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği katkıyı ise şöyle özetledi: "Katar Devleti'ne Turkiye Cumhuriyeti'nin vermiş olduğu garantorluk, destekle bu yatırımı yaptılar. Dolayısıyla buradan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ediyorum bir kez daha"

YILDIRIM CANLI YAYINA KATILDI
Aziz Yıldırım, yayın ihalesi ile ilgili konuştu. Programa telefonla bağlanan F.Bahce Başkanı Aziz Yıldırım, "İhalenin şartlarını bilmiyorum. Hicbir kulubun de bildiğini sanmıyorum. Goksel Bey'den de istedim. Şartnameyi gormedik. Hicbir kulube de gondermediler" dedi.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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