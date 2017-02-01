Göster o zaman belgeyi

HER KULÜP KENDİSİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR YAPMALI
"Bizim bir kulüp terbiyemiz var kulübü ona göre yönetmeye çalışıyoruz. Başka bir kulüple kavga içersine girmek istemiyoruz ama F.Bahçe ile bunu yaşıyoruz. Bunun en önemli nedeni Fenerbahçe'nin bizle ilgili açıklamalarda bulunması. Her kulüp kendisiyle ilgili açıklama yapmalı. Aziz Yıldırım'ın konuşmasıyla alakalı söylenecek çok şey var ama biz bunların içersinde olmak istemiyoruz. Futbol saha içinde olan bir oyun. Futbol dışındaki stratejilerle yönetilmez."
ÖYLE BİR EVRAK YOKSA CEVABINI YILDIRIM VERECEK
"Bu tarz açıklamalar toplumu germek içindir. Beşiktaş sahada mücadele eden bir kurumdur. O yüzden Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına girmeyeceğim. Aziz Yıldırım'a teklif götürenleri hem yurt içinde hem de yurt dışında mahkemeye vereceğim. Aziz Yıldırım isterlerse belgeyi göstereyim demiş. Göndersin istiyoruz belgeleri. Eğer öyle bir evrak yoksa cevabını Aziz Yıldırım verecek. Sözleşmesinde uzatma olan bir oyuncuyu kim teklif etmişse onu mahkemeye vereceğim."
AZİZ YILDIRIM İÇİN YAPILAN TEZAHÜRATA ÜZÜLDÜM
"Quaresma'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Şu ana kadar 23 maç oynadı. 7 maç daha oynarsa otomatik olarak uzayacak. Quaresma'ya konuyu sordum. Bilgisinin olmadığını evinde olduğunu söyledi. Sözleşmemi uzatacaksanız ben de isterim dedi. Sosa'nın Türkiye'den neden ayrıldığını herkes biliyor. Taraftarın Aziz Yıldırım için yaptığı tezahürata çok üzüldüm. Biz hiç kimseyi rencide etmek istemiyoruz. Bana yapsalar ben de çok üzülürdüm."
FENERBAHÇELİ TARAFTARLARI GÖRMEK MUTLU EDECEK
"F.Bahçe'yi ilk kez Vodafone Arena'da ağırlayacağız. Güzel bir maç olmasını temenni ediyorum. F.Bahçeli taraftarları burada görmek bizi de mutlu edecektir. Fenerbahçe'yle bir kavgamız yok. Taraftarımız da galeyana gelmesin. Beşiktaş'a yakışan bir şekilde onları ağırlayacağız. Beşiktaş'ın ilk hedefi lig, sonra Avrupa sonra da kupadır. Bizim yöneticilerimizin orada ellerini bile sıkmaya gelmemişler. Ama biz bu şekilde yapmayacağız. Onları ağırlamaya çalışacağız."
FENERBAHÇE VE GALATASARAY'I KARDEŞ YAPTIK
"Şimdi de hamdolsun Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kardeş yaptık. Onlar da birbirlerinin haklarını korumaya başladı. Daha Türk Futbolu için ne yapacağız! Kulüpler Birliği'nde gündemde seçim konusu yok. Fenerbahçe dışında seçim isteyen yok. Zaten Fenerbahçe, başkanlık makamıyla değil, asbaşkanlık makamıyla temsil ediliyor. Bunu da bir gözden geçirmek gerekiyor. Oğuzhan ve Tolgay'ın sözleşmesini uzatmak istiyoruz. Bunun için de gerekeni yapacağız."
MEHMET EKİCİ BİZDE OYNASA KADROYA BİRE GİREMEZ
"Mehmet Ekici için bir girişimde bulunmadık. Menajeri geldi bizimle görüştü. Kız kardeşleriyle ben yurt dışında görüştüm. Bize gelmek istediğini söylediler. Biz de değerlendirmeye aldık. Trabzonspor'a sorduk görüşebilirsiniz dediler. Umut Güner, Mehmet Ekici'nin babası ve menajeri ile görüştü ve anlaştı. Sonra futbolcunun kariyeriyle oynuyor diye yazdılar. Mehmet Ekici Beşiktaş'ta şu anda forma giyse kadroya bile giremez. Nereye isterse gitsin."
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