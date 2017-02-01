Yol Durumu
  1. Demirel gidecek yerine Babacan gelecek
  2. Advocaat depremi

Fener’de boş sözleşmeye imzayı atarım!

Sarı-lacivertli takımla 5 ay sonra sözleşmesi sona erecek forma sevgisini bu sözlerle ortaya koydu

Fener’de boş sözleşmeye imzayı atarım!
F.Bahçe'nin sol kanat oyuncularından , sarı- lacivertli kulüpte daha uzun yıllar oynamak istediği söyledi. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 5 ay sonra sona erecek ancak henüz resmi sözleşmeyi imzalamış değil.

DERBİ ÇOK ÖNEMLİ
Hasan Ali, "Şu an maçlarımıza odaklanmış durumdayız. Beşiktaş ile çok önemli bir maç oynayacağız. Sonrasında yönetimle oturur, konuşuruz" dedi.
Etiketler:
  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar