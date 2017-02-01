Trabzonspor'a Omar El Kaddouri kazığı... Bordo-mavili takımın sezon sonu için ön sözleşme imzalattığı Omar ElKaddouri, kulübü Napoli'nin kendisini Empoli'ye satması üzerine bu kulüple 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor da resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak transferden vazgeçtiklerini duyurdu. Trabzonspor'un görevlendirdiği menajer, Faslı yıldıza dün milli takım kampında imza attırmıştı. Bordomavili kulübün Başkanı MuharremUsta, dün Napoli ile son dakikaya kadar bonservis pazarlığı yaptı ama bir türlü sonuç alamadı.
TRABZON KADDOURI iÇiN FIFA'YA GiDECEK Trabzonspor'un yaptığı açıklama: "Kulübümüz 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu sezon arası transfer dönemini bu akşam itibarıyla noktalamıştır. Karşı tarafın şartları sürekli değiştirimesi nedeniyle Omar El Kaddouri transferinden vazgeçilmiştir. Devre arasıda takımımıza katılan ve takımımızdan ayrılan tüm oyunculara başarılar dileriz" ifadelerini kullandı. Trabzonspor, yapılan ön sözleşmenin devamlılığını takip ederek, olayı FIFA'ya taşımaya hazırlanıyor.
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