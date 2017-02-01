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Devlerin listesinde

Deportivolu performansıyla dev takımların kıskacına girdi

Devlerin listesinde
G.Saray kulubunun altyapısından yetişen Emre Çolak, La Liga ekibi Deportivo'ya transfer olmuştu. Milli futbolcu, cıktığı 19 maçta takımına 2 gol ve 8 asistlik katkı yapmayı başardı. Emre performansıyla dev kulüplerin kıskacına girdi.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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