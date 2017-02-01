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Demirel gidecek yerine Babacan gelecek

F.Bahçe, sözleşmesi sezon sonu bitecek ile yeni sözleşme yapmayacak. Yerine Başakşehir’in kalecisi gelecek

Demirel gidecek yerine Babacan gelecek
Kayseri'den 4 gol yiyen Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Sezon sonunda kontratı biten 35 yaşındaki file bekçisiyle şu ana kadar masaya oturmayan yönetimin, yola daha güven verici bir kaleci ile devam edilmesi kararı aldığıöğrenildi. 15 yıldır Fenerbahçe forması giyen 'in yerine düşünülen ismin ise Başakşehir'in ve Milli Takım'ın kalesini koruyan olduğu öğrenildi.

FENER YETİŞTİRDİ
Volkan Babacan daha önce Fenerbahçe forması giymiş Demirel'in arkasında yedek beklemişti. Babacan, F.Bahçe altyapısından yetişti.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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