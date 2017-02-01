Demirel gidecek yerine Babacan gelecek

Kayseri'den 4 gol yiyen Fenerbahçe kalecisi VolkanDemirel eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Sezon sonunda kontratı biten 35 yaşındaki file bekçisiyle şu ana kadar masaya oturmayan yönetimin, yola daha güven verici bir kaleci ile devam edilmesi kararı aldığıöğrenildi. 15 yıldır Fenerbahçe forması giyen Volkan Demirel'in yerine düşünülen ismin ise Başakşehir'in ve Milli Takım'ın kalesini koruyan Volkan Babacan olduğu öğrenildi.
FENER YETİŞTİRDİ Volkan Babacan daha önce Fenerbahçe forması giymiş Demirel'in arkasında yedek beklemişti. Babacan, F.Bahçe altyapısındanyetişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.