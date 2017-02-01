Defter kapandı!

Uzun süredir Lukas Podolski'nin transferi için çalışmalarda bulunan fakat yaptığı düşük teklifle Galatasaray kulübünü tatmin edemeyen Vissel Kobe dün birkez daha kapıyı çaldı... Fakat Sarı-Kırmızılı yönetimin Japon kulübüne, "Bizim ülkemizde ara transfer dönemikapandı. Lukas Podolski'yi bu saattensonra satarsak yerine oyuncualamayız. Artık yaptığınız hiçbir teklifikabul etmeyiz" yanıtını verdiği belirlendi... Japonya Ligi'nde transfer dönemi Ağustos ayına kadar devam ediyor. Alınan bilgilere göre sezon sonunda Lukas Podolski'nin Vissel Kobe'ye transferi birkez daha gündeme gelecek.
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