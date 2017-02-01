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Defter kapandı!

Vissel Kobe dün birkez daha Podolski için Galatasaray’ın kapısını çaldı. Fakat yönetim, “Bizim ligimizde transfer dönemi bitti. Artık hiçbir teklifi kabul etmeyiz” yanıtını verdi.

Defter kapandı!
Uzun süredir Lukas Podolski'nin transferi için çalışmalarda bulunan fakat yaptığı düşük teklifle Galatasaray kulübünü tatmin edemeyen Vissel Kobe dün birkez daha kapıyı çaldı... Fakat Sarı- Kırmızılı yönetimin Japon kulübüne, "Bizim ülkemizde ara transfer dönemi kapandı. Lukas Podolski'yi bu saatten sonra satarsak yerine oyuncu alamayız. Artık yaptığınız hiçbir teklifi kabul etmeyiz" yanıtını verdiği belirlendi... Japonya Ligi'nde transfer dönemi Ağustos ayına kadar devam ediyor. Alınan bilgilere göre sezon sonunda Lukas Podolski'nin Vissel Kobe'ye transferi birkez daha gündeme gelecek.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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