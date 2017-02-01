Cikalleshi&Bokila Akhisar’a gitti

Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, ara transferin son gününde kadrosunu 2 yabancı forvet oyuncusuyla takviye etti. Yeşil- Siyahlılar, dünyaca ünlü yıldız Adebayor'u renklerine bağlayan Medipol Başakşehir'den Arnavut Sokol Cikalleshi ve Katar'ın Al Kharitiyath takımından Kongolu Jeremy Bokila ile anlaştı. Bokila geçtiğimiz sezon Eskişehirspor formasıyla boy göstermişti.