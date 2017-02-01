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Cikalleshi&Bokila Akhisar’a gitti

Yeşil-Siyahlılar ara transferin son gününde iki forvet takviyesi yaptı

Cikalleshi&Bokila Akhisar’a gitti
Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, ara transferin son gününde kadrosunu 2 yabancı forvet oyuncusuyla takviye etti. Yeşil- Siyahlılar, dünyaca ünlü yıldız Adebayor'u renklerine bağlayan Medipol Başakşehir'den Arnavut Sokol Cikalleshi ve Katar'ın Al Kharitiyath takımından Kongolu Jeremy Bokila ile anlaştı. Bokila geçtiğimiz sezon Eskişehirspor formasıyla boy göstermişti.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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