Bombayı Başakşehir patlattı

Süper Lig'de sezonun flaş takımı olan Başakşehir ara transfer doneminin sona ermesine saatler kala bombayı patlattı... Turuncu-Lacivertli kulup, bonservisi elinde olan Emmanuel Adebayor'u kadrosuna kattı.
DEV TAKIMLARDA FORMA GiYDi
Dün kulüp binasında Başkan Göksel Gümüşdağ ile kendisini 1.5 yıllığına Medipol Başakşehir'e bağlayan imzayı atan 32 yaşındaki Togolu golcü, 26 numaralıformayı giyecek. Fransız ekibi Metz'de profesyonel futbol kariyerine başlayan Adebayor, Monaco, Arsenal,Manchester City, Real Madrid ve TottenhamHotspur gibi onemli takımların formalarını giydi. EmmanuelAdebayor, Galatasaray, Fenerbahce ve Beşiktaş gibi dev takımların da transfer listesine girmişti.
GÜMÜŞDAĞ: İNŞALLAH HAYIRLISI OLUR Başakşehir Başkanı Goksel Gumuşdağ, "Adebayor, Abdullah hocanın takibinde olan bir oyuncuydu. Cok onemli bir kariyere sahip. İnşallah hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.
CİTY 29 MİLYON EURO'YA ALMIŞTI
Kariyeri boyunca çok önemli kulüplerin formasını giyen Emmanuel Adebayor, 2009 yılında tam 29 milyon Euro karşılığında Arsenal'den Manchester City'ye transfer olmuştu. Fakat Togolu yıldız Arsenal'deki performansını başka bir kulüpte yakalayamadı.
ADEBAYOR: PROJEYİ TUTTUM Arsenal, Real Madrid, Manchester City gibi ust duzey takımlarda forma giyen Adebayor, bonservis bedeli olmadan ve imza parası almadan Medipol Başakşehir ile sozleşme imzaladı. Adebayor, Başakşehir'e attığı imza sonrası "Bana sundukları projeyi cok tuttum. Atacağım gollerle konulan hedefi yukarı cekmek istiyorum" dedi.
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