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’nda yarı final zamanı

Afrika Kupası’nda yarı final zamanı
Gabon'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nın finalistleri bugün 22.00'de başlayacak Burkina Faso-Mısır ve yarın aynı saatte yapılacak Kamerun- Gana maçlarının ardından belli olacak. Kamerun-Gana maçında Beşiktaşlı Aboubakar forma giyecek.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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