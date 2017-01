Advocaat depremi

Kayserispor'a farklı yenilerek zirve yarışında Beşiktaş'ın 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat'ın Sarı-Lacivertli kulüpten ayrılacağı iddia edildi. Bu iddia gündeme bomba gibi düşerken, Hollandalı hocanın önceki gün apar topar ülkesine gittiği ortaya çıktı. Advocaat'ın kadroyu yetersiz bulduğu ve transfer yapılmadığı için de görevi bırakacağı iddia edildi. Hollandalı çalıştırıcı dün yapılması gereken Kayserispor maçı değerlendirme toplantısına katılmadı. Advocaat'ın avukatını çağırıp sözleşmesinin fesih işlemine başladığı belirtildi. Ancak bu haberler Fenerbahçe Yönetimi tarafından yalanlandı. Advocaat'ın ülkesine gidişinin planlı olduğu belirtildi..



KUPADA DA HAVLU ATARSA BIRAKABİLİR!

Yönetim Advocaat'ın seyahatinin planlı olduğunu söylese de ligde liderin 9 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisini kaybettiği takdirde Hollandalı hocanın görevi bırakacağı iddia edildi. Sık sık Hollanda'ya giden Advocaat'ın daha önce de sezon sonunda görevi yardımcısı Mario Been'e bırakacağı belirtilmişti. Bir dönem Feyenoord'u da çalıştıran Been'in önümüzdeki sezondan itibaren Fenerbahçe'nin başına geçeceği ifade edilmişti.