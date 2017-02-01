A Spor’da pota şöleni

Basketbolda Türkiye Kupası kuraları çekildi. A Spor’dan canlı yayınlanacak olan maçlar 15-19 Şubat’ta Ankara’da yapılacak. A.Efes-Fenerbahçe, Yeşil Giresun-Karşıyaka, Beşiktaş-Banvit ve G.Saray-Daçka ile eşleşti
Basketbolda Türkiye Kupasıeşleşmeleri belli oldu. 15-19 Şubat'taAnkara'da düzenlenecek kupada eşleşmelerbelli oldu. A Spor'dan naklenyayınlanacak olan maçlarda A.Efes-F.Bahçe, Yeşil Giresun-Karşıyaka, Beşiktaş-Banvit ve G.Saray-Daçka ile eşleşti.
İLK 8 EKİP KATILIYOR Basketbol Süper Ligi'nde ilk 15 haftayı ilk 8 içinde bitiren takımlar Türkiye Kupası'na katılma hakkı elde etti. Yarı finalde A.Efes-F.Bahçe galibi, Y.Giresun-Karşıyaka galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş-Banvit maçının galibi de G.Saray-Daçka maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
850 BİN LİRA ÖDÜL DAĞITILACAK
Türkiye Kupası'nda kura çekimi Yeşilyurt'taki Polat Renaissance Hotel'de çekildi. Türkiye Kupası'nda bu sezon toplam 850 bin lira ödül dağıtılacak. Geçen sezon sadece 400 bin lira ödül dağıtılmıştı
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