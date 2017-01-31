Yol Durumu
  1. Adanaspor, Paşa’yı da dize getirdi
  2. 790 günlük hasrete noktayı koydular

Yusuf, Mehmet’i solladı

Yusuf Yazıcı attığı 4 golle ’den daha iyi bir performans sergiledi

Yusuf, Mehmet’i solladı
Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı Mehmet Ekici'yi geride bırakmayı başardı. Mehmet bu sezon 19 resmi karşılaşmada 3 gol üretirken Yusuf Yazıcı 8 maçta 4 gollük bir performans sergiledi. 20 yaşına yeni giren Yusuf Yazıcı henüz 8 yaşındayken okuduğu okulda Trabzonspor'un seçmelerinde beğenildi. Yusuf antrenör Salih Tekke tarafından maçın başlamasından 20 saniye sonra attığı golle Trabzonspor'a seçildi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar