Yusuf, Mehmet’i solladı

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı Mehmet Ekici'yi geride bırakmayı başardı. Mehmet bu sezon 19 resmi karşılaşmada 3 gol üretirken Yusuf Yazıcı 8 maçta 4 gollük bir performans sergiledi. 20 yaşına yeni giren Yusuf Yazıcı henüz 8 yaşındayken okuduğu okulda Trabzonspor'un seçmelerinde beğenildi. Yusuf antrenör Salih Tekke tarafından maçın başlamasından 20 saniye sonra attığı golle Trabzonspor'a seçildi.