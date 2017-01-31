Beşiktaş Kulübü, Çin'in Shanghai Shenhua takımında forma giyen eski futbolcusu Demba Ba'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Beşi̇ktaş Futbol Yatırımları Sanayi̇ ve Ti̇caret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Demba Ba'nın 31 Mayıs 2017'ye kadar geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Kendisine ve kulübüne herhangi bir bedel ödenmeyecektir." denildi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada ise Senegalli futbolcu için "Yuvana hoş geldin Demba Ba." ifadesi kullanıldı.