Trabzonspor Türkiye’ye lazım

Ersun Yanal'dan ince mesajlar... Trabzonspor'un Türkiye için önemli bir sosyolojik konum taşıdığını vurgulayan tecrübeli hoca, "Trabzonspor'un yaptığı başarıları konuşmaya gerek yok. Herkesin bildiği bir konu. Trabzonspor hep bunun içinde olmalı. Bundan sonra çok önemli şeylerin anlaşıldığını düşünüyorum. Yöntemlerin ve işlerin çok değiştiğini de düşünüyorum. Biz bu işin içersinde ne kadar oluruz. Gücümüzün yettiği yer neresi olur bilemem. Ama bu Trabzonspor için çok önemli bir başlangıçtır. Gelecek için de güzel günler olmasını diliyorum. Çünkü Trabzonspor hem Türkiye'ye hem de futbola lazım. Bu konuda hepimizin biraz daha akil olup biraz daha destek olmasını bekliyorum" diye konuştu.



ÖNEMLİ OYUNCULARI TAKİP EDİYORUZ

Takım olma yolunda var güçleriyle çalıştıklarını belirten Yanal, "Hem Avrupa hem de Amerika'da önemli isimleri takip ediyoruz. Kendi içimizde üretmeye çalışıyoruz. Yusuf Yazıcı gibi Castillo gibi genç oyuncularımızı oynatıyoruz. Bu takıma ilave olacak ve katılacakçok çalışmamız gereken konular var. Hem ilaveler hem de burada kalan oyuncuların geliştirilmesi için çok yolumuz var" ifadesini kullandı.



