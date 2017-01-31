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Podolski altın sezonunu geçiriyor!

16 resmi maçta 13 golle 0.81’lik yüzde yakalayan Alman futbolcu kariyerinin en iyi rakamına ulaştı

Podolski altın sezonunu geçiriyor!
Hakkındaki transfer spekülasyonlarına rağmen takımda kalan Lukas Podolski, Galatasaray forması altında kariyerinin en başarılı sezonunu geçiriyor. Bu sezon 16 resmi maçta 13 gol atan Alman yıldız, 0.81'lik yüzde yakalamayı başardı ve kariyerinin en iyi rakamına ulaştı. Poldi daha önce Köln formasıyla 2011-2012 sezonunda 0.58'lik gol yüzdesi elde etmişti.
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