Pazartesi bereketi

Beşiktaş'a pazartesi günleri yarıyor... Ligin ilk yarısında Fenerbahçe maçlarının genelde pazartesi günü oynandığını ileri sürerek TFF'yi yaylım ateşine tutuyordu. Ancak son 3 maçı pazartesi günü oynamak zorunda bırakılan Beşiktaş rakiplerini sürklase ederek, "Bu sezon da şampiyonum" mesajını verdi. Siyah- Beyazlılar son 3 pazartesi maçında Osmanlıspor'u 2-0, Alanyaspor'u 4-1, Konyaspor'u da dün 5-1 mağlup ederek pazartesileri avantajlı bir duruma çevirdi. Kartal bu maçları sadece kazanmakla kalmadı aynı zamanda oynadığı futbolla gövde gösterisi yaptı. Beşiktaş şampiyonluk için çekiştiği Başakşehir'e 2, Galatasaray'a 5, Fenerbahçe'ye de 9 puan fark atarak zirve yarışında önemli bir avantaj elde etmiş oldu.



ABOUBAKAR VE DEMBA BA DA KATILACAK

Beşiktaş Konya karşısında taraftarını da arkasına alarak rakibi boğarken önemli bir virajı da geride bırakmış oldu. Siyah-Beyazlılar G.Saray ile oynayacağı dev derbiye kadar Karabük ve Akhisar ile karşı karşıya gelecek. Kartal bu 2 maçı da kazanarak Galatasaray'ın karşısına en az 5 puanı korumanın avantajıyla çıkmak isteyecek. Beşiktaş'ta Aboubakar'ın ve Mart ayında da Demba Ba'nın takıma katılacak olması da takımın gücüne güç katacak.



BU SEZON EN FARKLI GALİBİYETİ ALDILAR

Beşiktaş Konyaspor karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetle bu sezon en farklı galibiyetini elde etmiş oldu. Siyah-Beyazlı takım bu sezon Alanyaspor'u 2 maçta da 4-1 yenerek en farklı galibiyeti almıştı. Beşiktaş geçen sezon da 26 Ekim 2015'te Antalyaspor'u deplasmanda 5-1 yenmişti. O maçtan sonra dün de Konyaspor önünde aynı skorla galip ayrıldı.



AYKUT KOCAMAN'DAN HAKEM İSYANI

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman hakem Özgür Yankaya'nın kararlarına tepki gösterdi. Kocaman, "Skor tabii ki ağır. Ancak devrenin sonunda yüzde yüz penaltımız verilmedi. 2. gol özellikle yapılış şekli faul. Zaten kolay gol atan bir takım değiliz. Hakem faciası oldu yine. Bu zayıf hakemler mesleğimi daha erken sonlandırmama neden olacak" dedi.



BEŞİKTAŞ LİDERLİĞİ GERİ ALMAYI BİLDİ

Pazar günü liderliği Başakşehir'e kaptıran Beşiktaş Konyaspor karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetle 1 günlük aradan sonra liderliği geri aldı. Kartal pazar günü kupada F.Bahçe ile karşı karşıya gelecek.



TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, Konyaspor maçına ilgi gösterdi. Siyah-Beyazlı taraftarlar, ısınmaya çıktıkları sırada futbolcuları "Lider buraya" tezahüratıyla tribünlere çağırdı.



MAÇLARIMIZ ARTIK ÇOK ZORLU OLACAK

beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi maçlarının artık çok zorlu geçeceğini söyledi. Çebi, "Ligdeki takımların hazırlık dönemini çok iyi geçirdiğini düşünüyorum. 2. yarı daha zorlu geçecektir. 1.yarıdaki gibi rahat bir ortam beklemiyorum. Konyaspor maçı da çok zordu. Bundan sonraki maçlar da öyle olacak" ifadesini kullandı.



GÜNEŞ: CENK TOSUN YETERLİ DEĞİLDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor maçı sonrasında Cenk'le ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Güneş, "Cenk çok iyiydi. 3. golde dönüş vuruşu yapması önemli. Mükemmellik için çalışan biriyim. Cenk'in yetersiz olduğunu düşünmüyorum ama bugün (dün) yetersizdi" dedi. Güneş kanatları iyi kullandıklarını ifade ederek, "Ancak bu sonuç Konyaspor'un kötü olduğunu bizim de kusursuz olduğumuzu göstermez" ifadesini kullandı.



SAKAT DENİLEN ATİBA MUCİZEYE İMZA ATTI

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçına bile yetişmesi zor olarak gösterilen Atiba bir mucizeye imza attı. Kanadalı futbolcu Konyaspor karşısında ilk 11'de yer buldu. Maçtan önce yoğun bir tedavi programı uygulanan Atiba sahadaki yerini aldı. Şenol Güneş böylece Akhisar maçındaki ilk 11'i bozmamış oldu.



ERSAN GÜLÜM'LE BİRLİKTE İZLEDİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Demba Ba, Konyaspor ile oynanan karşılaşmayı Ersan Gülüm'le birlikte izledi. Siyah- Beyazlı taraftarlar 2 futbolcuya sevgi gösterisinde bulundu.