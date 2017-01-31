Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Ormanı, Mehmet Ekici transferiyle ilgili yaptığı açıklamada "Bize bu ahlak içerisinde gelemez" dedi.
Orman'ın Mehmet Ekici'yle ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:
"Mehmet Ekici'yi transfer etme düşüncemiz yoktu. Bize Mehmet Ekici'nin menajeri ve babası geldi transfer konusunu açtı. Biz de hocamızla konuştuk ve önümüzdeki sezon planlaması için değerlendirdik. Bu sezon zaten Beşiktaş'ta kadroya giremez. Ama Mehmet Ekici bize bu ahlak içerisinde gelemez"
Fikret Orman'dan Ekici açıklaması!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Ormanı, Mehmet Ekici transferiyle ilgili yaptığı açıklamada "Mehmet Ekici'yi transfer etme düşüncemiz yoktu. Bize Mehmet Ekici'nin menajeri ve babası geldi transfer konusunu açtı. Biz de hocamızla konuştuk ve önümüzdeki sezon planlaması için değerlendirdik. Bu sezon zaten Beşiktaş'ta kadroya giremez" dedi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Ormanı, Mehmet Ekici transferiyle ilgili yaptığı açıklamada "Bize bu ahlak içerisinde gelemez" dedi.
Etiketler: mehmet ekici , Fikret Orman
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Mitroviç transferi tam bir skandaldır fanatik bjk taraftarı olarak bekleyen 4.adama bu paranın milli seferberlik esnasında ne sebeble ödenmesinin açıklamasını Başkandan rica ediyorum yetimlerin hakkı böyle korunmaz.Ekici ve diğer konular bunu bana unutturmaz
Başkanım böyle futbolcu bize yaramaz insan önce sözünde durur sanki messi gelince biz her sene şampiyon olacağız şu takıma yakışırmı hayır ikinci topuz olur
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