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'dan Ekici açıklaması!

Beşiktaş Kulübü Başkanı ı, transferiyle ilgili yaptığı açıklamada "Mehmet Ekici'yi transfer etme düşüncemiz yoktu. Bize Mehmet Ekici'nin menajeri ve babası geldi transfer konusunu açtı. Biz de hocamızla konuştuk ve önümüzdeki sezon planlaması için değerlendirdik. Bu sezon zaten Beşiktaş'ta kadroya giremez" dedi.

Fikret Ormandan Ekici açıklaması!

Beşiktaş Kulübü Başkanı ı, transferiyle ilgili yaptığı açıklamada "Bize bu ahlak içerisinde gelemez" dedi.

Orman'ın Mehmet Ekici'yle ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:
"Mehmet Ekici'yi transfer etme düşüncemiz yoktu. Bize Mehmet Ekici'nin menajeri ve babası geldi transfer konusunu açtı. Biz de hocamızla konuştuk ve önümüzdeki sezon planlaması için değerlendirdik. Bu sezon zaten Beşiktaş'ta kadroya giremez. Ama Mehmet Ekici bize bu ahlak içerisinde gelemez"
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  • 31 Ocak 2017, Salı 16:26
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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SİNAN SİNAN

Mitroviç transferi tam bir skandaldır fanatik bjk taraftarı olarak bekleyen 4.adama bu paranın milli seferberlik esnasında ne sebeble ödenmesinin açıklamasını Başkandan rica ediyorum yetimlerin hakkı böyle korunmaz.Ekici ve diğer konular bunu bana unutturmaz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.01.2017 21:46
polat kalfa polat kalfa

Başkanım böyle futbolcu bize yaramaz insan önce sözünde durur sanki messi gelince biz her sene şampiyon olacağız şu takıma yakışırmı hayır ikinci topuz olur

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 31.01.2017 16:34
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