Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Ormanı, Mehmet Ekici transferiyle ilgili yaptığı açıklamada "Bize bu ahlak içerisinde gelemez" dedi.



Orman'ın Mehmet Ekici'yle ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

"Mehmet Ekici'yi transfer etme düşüncemiz yoktu. Bize Mehmet Ekici'nin menajeri ve babası geldi transfer konusunu açtı. Biz de hocamızla konuştuk ve önümüzdeki sezon planlaması için değerlendirdik. Bu sezon zaten Beşiktaş'ta kadroya giremez. Ama Mehmet Ekici bize bu ahlak içerisinde gelemez"