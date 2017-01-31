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Feldkamp’ın ardından en iyisi Jor!

19 maçta 39 puan kazandıran Riekerink birçok önemli hocayı solladı...

Feldkamp’ın ardından en iyisi Jor!
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, ligde topladığı puanlarla 2007-2008 sezonunda Sarı-Kırmızılı ekibi çalıştıran Karl Heinz Feldkamp'tan beri en başarılı yabancı hoca oldu. Sporx'in araştırmasına göre, Galatasaray'ın şampiyonlukla tamamladığı 2007- 2008 sezonunda 28 hafta takımın başında bulunan Feldkamp topladığı 61 puanla 2.17 puan ortalamasını tutturdu. Riekerink ise ligde 19 maçta 39 puan kazanarak 2.05 ortalama yakalamayı başardı ve birçok önemli ismi solladı.
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