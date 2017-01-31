Feldkamp’ın ardından en iyisi Jor!

GalatasarayTeknik Direktörü JanOlde Riekerink, ligdetopladığı puanlarla2007-2008 sezonundaSarı-Kırmızılı ekibiçalıştıran Karl HeinzFeldkamp'tan beri enbaşarılı yabancı hocaoldu. Sporx'in araştırmasınagöre, Galatasaray'ınşampiyonluklatamamladığı 2007-2008 sezonunda 28hafta takımın başındabulunan Feldkamptopladığı 61 puanla2.17 puan ortalamasınıtutturdu. Riekerinkise ligde 19 maçta 39puan kazanarak 2.05ortalama yakalamayıbaşardı ve birçokönemli ismi solladı.
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