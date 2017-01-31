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F.Bahçe'de çanlar Volkan için çalıyor

Kayserispor maçında yediği üst üste hatalı gollerden sonra tartışılan isim haline dönen 'de gündem . Yönetim eski performansında bir hayli uzak kalan kaleci için arayışlara başladı.Gelecek sezon kalesini sağlama almak isteyen kulüp, dünyanın en iyileri arasında gösterilen o kaleciye yönelecek.



Kayserispor karşısında alınan 4-1'lik ağır mağlubiyetin ardından 'de radikal karar alınıyor...
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Sezon sonu sözleşmesi biten 'in kaleyi devretmesi bekleniyor.
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Volkan Kayserispor maçında 4 farklı şekilde gol yemeyi başardı:

1- Ceza sahası dışından şutu sektirdi, topu rakibin önüne tokatladı.

2- Bacak arasından gol yedi.

3- Ceza sahası içinde hakim olamasa da fazla hatası yoktu.

4- Orta sahadan gol yedi
#Sayfa#


Bu tablo karşısında ya Volkan'ın sözleşmesi uzatılmayacak ya da takımda yedek kalacak. Volkan Demirel'in yerine getirilmesi planan isim ise...
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Arsenal'in Kolombiyalı file bekçisi David Ospina... Arsenal'de Petr Cech'in yedeği olan Ospina, geçen yaz da F.Bahçe'nin transfer gündemine gelmişti. (Akşam)
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  • 31 Ocak 2017, Salı 14:55
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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yetim yetim

ya futbolun sakasi olmaz sen takimi kucumsersen cantada keklik korursen isde o keklik sen olursun

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 31.01.2017 15:28
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