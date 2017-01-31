F.Bahçe'de çanlar Volkan için çalıyor

Kayserispor karşısında alınan 4-1'lik ağır mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'de radikal karar alınıyor...
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Sezon sonu sözleşmesi biten Volkan Demirel'in kaleyi devretmesi bekleniyor.
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Volkan Kayserispor maçında 4 farklı şekilde gol yemeyi başardı:
1- Ceza sahası dışından şutu sektirdi, topu rakibin önüne tokatladı.
2- Bacak arasından gol yedi.
3- Ceza sahası içinde hakim olamasa da fazla hatası yoktu.
4- Orta sahadan gol yedi
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Bu tablo karşısında ya Volkan'ın sözleşmesi uzatılmayacak ya da takımda yedek kalacak. Volkan Demirel'in yerine getirilmesi planan isim ise...
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Arsenal'in Kolombiyalı file bekçisi David Ospina... Arsenal'de Petr Cech'in yedeği olan Ospina, geçen yaz da F.Bahçe'nin transfer gündemine gelmişti. (Akşam)
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ya futbolun sakasi olmaz sen takimi kucumsersen cantada keklik korursen isde o keklik sen olursun
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