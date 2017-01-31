Es-Es’e Urfa darbesi

TFF 1. Lig'de 19. haftanın açılış maçında lider Eskişehirspor deplasmanda Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kalarak çok önemli iki puan kaybetti... Karşılaşmanın ilk yarısında konuk ekip daha üstün gözükse de takımlar soyunma odasına 0-0'lık skorla girdi. Eskişehirspor 51. dakikada Hüseyin ile 1-0 öne geçti.



ES-ES SKORA RAĞMEN LİDER

Fakat pes etmeyen ev sahibi ekip bitime 5 dakika kala Batuhan Artarslan ile beraberliği yakaladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Eskişehirspor aldığı bu beraberliğe rağmen averajla Göztepe'nin önünde liderliğini sürdürdü.



ÖZALAN: HAK ETMİŞTİK AMA 2 PUAN GİTTİ

Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan 1-1'lik skorun çok üzücü olduğunu söyledi. Başarılı hoca, "Galibiyeti hak etmiştik. Ama bir basit hata ile iki puan gitti" diye konuştu.