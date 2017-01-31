Darüşşafaka’ya Tofaş çarptı!

Spor Toto Basketbol Ligi'nde evinde Darüşşafaka Doğuş'u 83-66 yenen Tofaş haftanın en flaş sonuçlarından birisine imza attı. Bursa ekibinde 17 sayı atan Tony Crocker 15 sayı üreten Sammy Mejia galibiyetin mimarı oldu. Daçka'da ise Adrien Moerman'ın 18 sayısı yeterli olmadı. Günün diğer maçında ise lider Anadolu Efes sahasında İstanbul Belediyesi'ni 106-67 mağlup etti. Efes'te Deshaun Thomas 18 sayı üretti.