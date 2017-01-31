Cimbom Fener’le kafa buluyor

F.Bahçe’nin Kayserispor önünde aldığı 4-1’lik yenilgi nedeniyle G.Saraylı taraftarlar ezeli rakipleriyle dalga geçti. Galatasaray Kulübü paylaştığı bir caps’ta Podolski’nin 4 işareti yapan resmini yayınladı
Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında aldığı 4-1'lik yenilgi nedeniyle Galatasaraylı taraftarlar ezeli rakipleriyle dalga geçti. Sarı- Kırmızılı kulübün paylaştığı bir capsta Podolski'nin 4 işareti yapan bir fotoğrafını paylaşarak, "Günaydın Galatasaray ailesi" yorumunu yaptı.
VOLKAN'A TAŞ!
Galatasaraylı bir taraftar Volkan'ın Muslera'ya sözde, "Yav bir işim var 2 dakika kaleye geç söz gelirim hemen" dediğini gösteren bir caps paylaştı. Bir başka paylaşımda ise Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Pereira'nın, " Nee berabere mi kalmışlar" sözüne yer verdi. Galatasaraylı taraftarlar rekor sayıda caps paylaşarak F.Bahçe'yle alay etti.
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