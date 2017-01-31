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Bursaspor resmen Topçu’ya emanet

Yeşil-Beyazlılar, Hamzaoğlu’ndan boşalan teknik adamlık koltuğuna Mutlu Topçu’yu oturttu...

Bursaspor resmen Topçu’ya emanet
Süper Lig takımlarından Bursaspor'da, teknik direktörlük görevi için Mutlu Topçu ile anlaşmaya varıldı. Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasından sonra arayışlarını sürdüren Yeşil-Beyazlılar dün Sütlüce Tesisleri'nde Topçu ile resmi sözleşmeyi imzaladı.

NECID LEGIA'YA KİRALANDI
Öte yandan Bursaspor'da bekleneni veremeyen Çek oyuncu Tomas Necid'in Polonya Ligi takımlarından Legia Varşova'ya kiralandığı açıklandı. Çek yıldızın maaşının Polonya kulübü tarafından karşılanacağı belirtildi.
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