Beşiktaş Ba’yı KAP’a bildirdi

Beşiktaş İstanbul'a getirdiği ve sağlık kontrollerinden geçirdiği Demba Ba için KAP'a ilk bildirimi yaptı. Siyah-Beyazlı kulüp, "DembaBa'nın geçici transferikonusunda kendisi vekulübüyle görüşmelerebaşlanmıştır" ifadelerine yer verdi.
TOPLU TÖREN
Sabah sağlık kortrolünden geçen DembaBa'nın önemli birşeyinin olmadığı öğrenildi. Beşiktaş'ta yarın yeni transferler Demba Ba,Babel, Ersan Gülüm ve Matej Mitrovic için saat 14.00'te Vodafone Arena'da toplu olarak bir imza töreni düzenleneceği bildirildi.
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