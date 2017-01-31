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Beşiktaş Ba’yı KAP’a bildirdi

Kartal sağlık kontrolünden geçen ’yı KAP’a bildirdi. Senegalli yıldız bugün yeni transferlerle birlikte imza törenine katılacak

Beşiktaş Ba’yı KAP’a bildirdi
Beşiktaş İstanbul'a getirdiği ve sağlık kontrollerinden geçirdiği Demba Ba için KAP'a ilk bildirimi yaptı. Siyah- Beyazlı kulüp, "Demba Ba'nın geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

TOPLU TÖREN
Sabah sağlık kortrolünden geçen Demba Ba'nın önemli birşeyinin olmadığı öğrenildi. Beşiktaş'ta yarın yeni transferler Demba Ba, Babel, Ersan Gülüm ve Matej Mitrovic için saat 14.00'te Vodafone Arena'da toplu olarak bir imza töreni düzenleneceği bildirildi.
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