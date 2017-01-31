Aramızda kocaman bir fark var

Kartal'dan gol şov... Vodafone Arena'da konuk ettiği Atiker Konyaspor'u 5-1 yenen Beşiktaş zirveyi 1 günlük aradan sonra yeniden Başakşehir'den geri aldı... Siyah-Beyazlılar 9. dakikada 1-0 öne geçti. Sağ taraftan çizgiye inen Talisca'nın ortasında, Babel kafayla topu filelere gönderdi. 28. dakikada Quaresma ceza sahasına girerek arka direğe yerden ortaladı. Oğuzhan Özyakup'un gelişine vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 50. dakikada Babel pasını verdi. Cenk Tosun ceza sahasında dönerek çok şık vurdu: 3-0.



İKİNCİ YARIDA CENK TOSUN FIRTINASI

Bu golden 6 dakika sonra yine Cenk sahneye çıktı. Yıldız futbolcu bu kez Quaresma'nın harika ortasına arka direkte kafayı vurarak skoru 4-0 yaptı. 63. dakikada Tosic'in ters vuruşunda top Beşiktaş ağlarına gitti: 4-1. 82. Cenk Tosun'la verkaca giren Tolgay'ın şutunu kaleci Serkan kurtardı. Devam eden pozisyonda Tolgay yerde kalınca hakem 'penaltı' dedi. Cenk Tosun penaltıyı ağlara yollayarak hat-trick yaptı ve maçın skorunu belirledi: 5-1.



RİCARDO QUARESMA'DAN SERVİSLERE DEVAM

Yaptığı asistlerle Beşiktaş'ı sırtlayan Ricardo Quaresma dün de adeta resital sundu... Önce Oğuzhan'a "al da at" pası veren Portekizli futbolcu, ikinci yarıda da Cenk Tosun'un kafasına adrese teslim bir orta yaptı. Quaresma böylece bu sezon asist sayısını 9'a çıkardı.



GOL YAĞMURU

Beşiktaş yeni evi Vodafone Arena'da müthiş gol yüzdesini dün de sürdürdü... Konyaspor engelini 5 golle aşan Siyah-Beyazlılar böylece Dolmabahçe'de oynadığı son 12 lig maçında tam 33 kez rakip fileleri havalandırmış oldu.



142 GÜN SONRA HASRETE SON VERDİ

Bu sezon gösterdiği performansla geçen sezonu aratan Oğuzhan Özyakup kendini bulmaya başladı. Talisca'nın sakatlıktan dönmesinin ardından yeniden Atiba'nın yanında oynamaya başlayan yıldız futbolcu ligdeki gol hasretine Konyaspor önünde son verdi. Oğuzhan tam 142 gol sonra golle buluşmayı başardı.



ALKIŞ TOPLADI

Milli futbolcu ligdeki son golünü 10 Eylül 2016'da Karabük ağlarına göndermişti. Orta alanda takımını çok iyi organize eden Oğuzhan, Vodafone Arena tribünlerinden bol bol alkış toplamayı da başardı.



