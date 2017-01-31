Adanaspor, Paşa’yı da dize getirdi

Adanaspor'a sihirli dokunuş... Ligin ilk yarısında zor günler yaşayan Toros Kaplanları, geçen haftaki Bursaspor galibiyetinin ardından dün de Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek çok önemli bir galibiyet aldılar. Rakibi önünde maça baskılı başlayan Adanaspor devreyi Ronei'nin 4. dakikadaki golüyle 1-0 önde bitirdi.
RODRİGO FARKI İKİYE ÇIKARDI
Maçın 2. yarısında Kasımpaşa beraberlik için yüklenirken Adanaspor karşılaşmanın 62. dakikasında Rodrigo'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Böylece Adanaspor maçı 2-0 galip kapatmayı başardı. Akdeniz ekibi bu galibiyetle puanını 17'ye çıkarmış oldu.
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