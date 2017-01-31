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, Paşa’yı da dize getirdi

Geçtiğimiz hafta Bursaspor’u deplasmanda deviren Toros Kaplanları, Kasımpaşa’yı Roni ve Digao’nun golleriyle geçti

Adanaspor, Paşa’yı da dize getirdi
Adanaspor'a sihirli dokunuş... Ligin ilk yarısında zor günler yaşayan Toros Kaplanları, geçen haftaki Bursaspor galibiyetinin ardından dün de Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek çok önemli bir galibiyet aldılar. Rakibi önünde maça baskılı başlayan Adanaspor devreyi Ronei'nin 4. dakikadaki golüyle 1-0 önde bitirdi.

RODRİGO FARKI İKİYE ÇIKARDI
Maçın 2. yarısında Kasımpaşa beraberlik için yüklenirken karşılaşmanın 62. dakikasında Rodrigo'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Böylece Adanaspor maçı 2-0 galip kapatmayı başardı. Akdeniz ekibi bu galibiyetle puanını 17'ye çıkarmış oldu.
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