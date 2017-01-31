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790 günlük hasrete noktayı koydular

Son 3 maçtan 9 puan çıkaran Trabzonspor aynı başarıyı 790 gün önce de yine tekrarlamıştı

790 günlük hasrete noktayı koydular
Trabzonspor Gaziantep maçıyla birlikte üst üste 3 maç kazanma hasretine son verdi. Bordo-Mavililer 790 gün sonra üst üste 9 puan çıkarmış oldu. Karadeniz ekibi, en son 2014- 15 sezonunda üst üste 3 maç kazanma başarısı göstermişti. Bordo-Mavililer o sezon 9. haftada Konyaspor'u 3-2, 10. haftada Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederken, 1 Aralık'ta Gençlerbirliği'ni 4-1 yenerek 3 maç üst üste kazanmıştı.
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