790 günlük hasrete noktayı koydular

Trabzonspor Gaziantep maçıyla birlikte üst üste 3 maç kazanma hasretine son verdi. Bordo-Mavililer 790 gün sonra üst üste 9 puan çıkarmış oldu. Karadeniz ekibi, en son 2014- 15 sezonunda üst üste 3 maç kazanma başarısı göstermişti. Bordo-Mavililer o sezon 9. haftada Konyaspor'u 3-2, 10. haftada Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederken, 1 Aralık'ta Gençlerbirliği'ni 4-1 yenerek 3 maç üst üste kazanmıştı.